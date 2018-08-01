В Бессоновке открылся новый дополнительный офис банка «Кузнецкий»

«Потому что свой!» Под таким девизом единственный областной банк «Кузнецкий» продолжает открывать новые офисы в Пензенской области. Дополнительный офис «Бессоновский» торжественно открыли представители местной власти и руководство банка.

Начало плодотворной работе положено. В Бессоновке открыт дополнительный офис банка «Кузнецкий», а это новые рабочие места и еще больше качественных банковских услуг для жителей. Двери просторного помещения, оснащенного современным оборудованием, уже открыты для клиентов по улице Комсомольской, 1а.

«Здесь недалеко налоговая инспекция, МФЦ, сельская администрация, школа, бассейн, очень большой поток людей. На территории города очень много предприятий, думаю, если их привлекут, то это будет один из самых успешных офисов в области», - отметил глава администрации Вячеслав Демичев.

В новом отделении ждут физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Комфортные условия созданы за счет разделения офиса на клиентские зоны обслуживания. В широкий спектр услуг входят: прием платежей, вклады, кредиты, переводы, валютные операции, зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, каждый может воспользоваться многофункциональным терминалом.

«Мы принимаем коммунальные платежу, заключены договоры со всеми поставщиками подобных услуг, а их - более 1000 единиц. Сотрудничаем с Пенсионным фондом, социальными управлениями. Клиенты могут получать выплаты через наш банк», - сказал заместитель председателя правления ПАО Банк «Кузнецкий» Виталий Желтухин.

На торжественной церемонии открытия отделения клиентам пожелали доходных вложений и выгодных предложений. Дополнительный офис «Бессоновский» открыт с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходной.