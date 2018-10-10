В Бессоновке огонь уничтожил баню

По предварительным данным, 9 октября в 20.00 в селе Бессоновка на улице Центральная загорелась баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».