В Бессоновке объявили карантин по бешенству

Территорию одного из подворий на улице Большой Колояр в селе Бессоновка признали эпизоотическим очагом по бешенству. Об этом сказано в постановлении губернатора Ивана Белозерцева, которое опубликовали на сайте правительства Пензенской области.

Кроме того, объявлены неблагополучными по бешенству животных территории улиц Большой Колояр, Лунная, Кудряшова и 1-й проезд имени Николаева с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области. Данная мера будет действовать в течение двух месяцев, наложен карантин, отмечено в документе.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.



Напомним, в 2018 году в Пензенской области осложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству. За первые три месяца специалисты выявили 19 случаев заболевания у животных, пишет ИА «Пенза-Пресс».