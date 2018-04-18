В Бессоновке объявили карантин по бешенству

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18 апреля 2018, 17:59Общество
Территорию одного из подворий на улице Большой Колояр в селе Бессоновка признали эпизоотическим очагом по бешенству. Об этом сказано в постановлении губернатора Ивана Белозерцева, которое опубликовали на сайте правительства Пензенской области.
Кроме того, объявлены неблагополучными по бешенству животных территории улиц Большой Колояр, Лунная, Кудряшова и 1-й проезд имени Николаева с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области. Данная мера будет действовать в течение двух месяцев, наложен карантин, отмечено в документе.
Также утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.
Напомним, в 2018 году в Пензенской области осложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству. За первые три месяца специалисты выявили 19 случаев заболевания у животных, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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