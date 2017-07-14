14 июля 2017, 19:09Происшествия В Бессоновке ночью произошел страшный пожар В ночь на 14 июля в селе Бессоновка Пензенской области случился серьезный пожар. Сгорел деревянный жилой дом площадью более 60 квадратных метров. В огне погибли четыре человека, в том числе - и маленький ребенок.

Густые клубы белого дыма и яркое пламя видны за несколько километров. Ночь с 13 на 14 июля жители Бессоновки запомнят надолго. Ближе к полуночи на улице Победная загорелся дом № 45. Пожар унес жизнь четырех человек. В доме проживали пенсионеры - мужчина 78 и женщина 73-х лет. Вместе с ними в огне погибли 28-летняя женщина и ее пятилетний сын. По словам очевидцев, она до последнего боролась за свою жизнь.

Одним из первых очевидцев происшествия стал Николай Александрович. Мужчина живет в соседнем доме. Среди ночи он проснулся от резкого запаха гари и едкого дыма.

«Посмотрел в окошко - горим, все красное. Я вылетаю сюда, здесь все полыхает, ну я начал семью поднимать», - сказал житель с.Бессоновка Николай Мамонов.

Жертв трагедии могло быть и больше. Здесь также проживал внук погибших пожилых супругов. По словам соседей, вечером в четверг мужчина ушел к друзьям, а вернулся, когда огнем был охвачен уже весь дом.

Местные жители сразу же вызвали пожарных. В ликвидации огня участвовали восемь сотрудников МЧС, привлекалось три единицы техники.

«Сообщение о пожаре поступило в 23.44 на пульт дежурной диспетчерской службы Бессоновского района. Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы электрической сети», - добавил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

Экспертам МЧС предстоит установить причины возгорания. По факту гибели людей в результате пожара организована доследственная проверка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия

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