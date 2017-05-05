05 мая 2017, 15:08Происшествия

В Бессоновке легковушка сбила пенсионерку на велосипеде

В селе Бессоновке Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедистки.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла на ул. Колхозной возле дома №53.

27-летний водитель "ВАЗ-211440" сбил 70-летнюю пенсионерку на велосипеде. Пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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