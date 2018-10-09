В Бессоновке иномарка сбила пешехода

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09 октября 2018, 12:41Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 8 октября в 18.31 в селе Бессоновка на улице Городок автомобиль Daewoo Matiz сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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