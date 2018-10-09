09 октября 2018, 12:41Происшествия

В Бессоновке иномарка сбила пешехода

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 8 октября в 18.31 в селе Бессоновка на улице Городок автомобиль Daewoo Matiz сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 88
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ