В Бессоновке грузовой поезд врезался в иномарку

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25 ноября 2019, 15:37Происшествия
Накануне вечером на железнодорожном переезде в границах села Бессоновка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России в 20:31 в воскресенье, 24 ноября.
Напротив дома № 18 на улице Зинукова грузовой поезд врезался в выехавший на переезд автомобиль Datsun. За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в отделе пропаганды регионального управления.
«Схода подвижного состава нет, устройства инфраструктуры не повреждены, движение на перегоне не прекращалось», - добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
В филиале ОАО «РЖД» призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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