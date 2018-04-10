В Бессоновке автобус с пассажирами объехал пробку по обочине. ВИДЕО

Пользователь выложил запись в группу «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«На дороге из Бессоновки в Пензу была пробка. Мало того, что люди объезжают ее по обочине, так еще и пассажирская газель от них не отстает. Так же по обочине едет пассажирский автобус маршрута № 165 «Грабово-Пенза». О какой безопасности на дорогах может идти речь?!» - написал автор видео.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».