В Белоруссии нашли останки пензенского бойца

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05 мая 2017, 10:04Общество
В Белоруссии поисковики обнаружили останки рядового Красной армии, уроженца села Колдаис Шемышейского района Пензенской области - Дмитрия Степановича Шиндякина.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, останки подняли в ходе международной поисковой экспедиции с участием поискового отряда молодежного многофункционального центра «Крепость» на территории Рогачевского района Гомельской области.
«На территории, где проводятся поисковые работы, в 1941 году сражались бойцы 61-й стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области. В июле-августе 1941 г. дивизия вела бои в составе 63-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Л. Г. Петровский. Совместно с 154-й и 167-й стрелковыми дивизиями успешно отбили попытки немецких войск форсировать Днепр в районе г. Рогачев Гомельской области», - пояснили в пресс-центре.
Сейчас устанавливаются родственники бойца, его останки готовят передать и перезахоронить на Родине, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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