В Тамалинском районе в огне погибли два пенсионера

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27 марта 2018, 14:34Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области проводят доследственную проверку по факту смерти двух пенсионеров в результате пожара.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ночь с 26 на 27 марта в рабочем поселке Тамала в доме по улице Степана Разина произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружили тела 81-летнего мужчины и 75-летней женщины, которые были в разных комнатах.
По предварительной информации, печная задвижка была закрыта. Со слов сотрудников МЧС, ликвидировавших пожар, входная дверь в дом была закрыта изнутри.
Следователи устанавливают обстоятельства возгорания и смерти двух пенсионеров. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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