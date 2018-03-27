В Тамалинском районе в огне погибли два пенсионера

В Тамалинском районе Пензенской области проводят доследственную проверку по факту смерти двух пенсионеров в результате пожара.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ночь с 26 на 27 марта в рабочем поселке Тамала в доме по улице Степана Разина произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружили тела 81-летнего мужчины и 75-летней женщины, которые были в разных комнатах.

По предварительной информации, печная задвижка была закрыта. Со слов сотрудников МЧС, ликвидировавших пожар, входная дверь в дом была закрыта изнутри.

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания и смерти двух пенсионеров. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».