В Белинском районе в ДТП пострадал человек

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15 августа 2018, 15:34Происшествия
В Белинском районе Пензенской области 15 августа произошло ДТП.
Около восьми часов утра на трассе Р-208 автомобиль Volvo врезался в препятствие. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия три сотрудника МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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