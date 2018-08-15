В Белинском районе в ДТП пострадал человек

Около восьми часов утра на трассе Р-208 автомобиль Volvo врезался в препятствие. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия три сотрудника МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».