15 августа 2018, 15:34Происшествия

В Белинском районе в ДТП пострадал человек

В Белинском районе Пензенской области 15 августа произошло ДТП.

Около восьми часов утра на трассе Р-208 автомобиль Volvo врезался в препятствие. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия три сотрудника МЧС и машина спецтехники. По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 48
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ