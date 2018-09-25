25 сентября 2018, 12:34Происшествия

В Белинском районе утром столкнулись две отечественные легковушки

В Белинском районе Пензенской области утром 5 сентября произошла авария.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошел в 9.47. В селе Невежкино столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и Lada Largus.

В результате ДТП пострадал один человек. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия аварии два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7486053/

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