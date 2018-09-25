В Белинском районе утром столкнулись две отечественные легковушки

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25 сентября 2018, 12:34Происшествия
В Белинском районе Пензенской области утром 5 сентября произошла авария.
По данным пресс-службы областного управления МЧС, инцидент произошел в 9.47. В селе Невежкино столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и Lada Largus.
В результате ДТП пострадал один человек. О его состоянии в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия аварии два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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