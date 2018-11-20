В Белинском районе трактор без водителя сбил пенсионера

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20 ноября 2018, 17:59Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошла авария с участием трактора.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в селе Среднеречье возле дома №9 по улице Поселковая 19 ноября в 13.30 трактор «ЮМЗ» начал двигаться. Водителя за рулем не было. В результате транспорт сбил 60-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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