В Белинском районе трактор без водителя сбил пенсионера

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в селе Среднеречье возле дома №9 по улице Поселковая 19 ноября в 13.30 трактор «ЮМЗ» начал двигаться. Водителя за рулем не было. В результате транспорт сбил 60-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».