03 мая 2018, 11:33Происшествия

В Белинском районе столкнулись легковушка и тягач

В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла 2 мая в 22.15. На 170 километре трассы Р-208 «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобиль «ВАЗ-2109» и тягач Freightliner.

В результате аварии есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6850091/

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