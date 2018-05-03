В Белинском районе столкнулись легковушка и тягач

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла 2 мая в 22.15. На 170 километре трассы Р-208 «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобиль «ВАЗ-2109» и тягач Freightliner.

В результате аварии есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».