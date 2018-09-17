В Белинском районе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

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17 сентября 2018, 17:58Происшествия
В Белинском районе Пензенской области утром 17 сентября произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 7.49 на дороге Р-209 столкнулись Renault Logan и Chevrolet Cruze. В результате ДТП есть пострадавшие, их состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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