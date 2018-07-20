В Белинском районе разыскивают убийцу щенка хаски

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20 июля 2018, 17:08Криминал
В Белинском районе Пензенской области убили четырехмесячного щенка породы Сибирская хаски.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в январе собака по кличке Филипп Блиц Фрат пропала. Владелец искал питомца всю ночь и нашел у трассы с петлей на шее.
«Поскольку с точки зрения закона, убив собаку, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 000 рублей, возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.
Убийцу собаки пока не нашли. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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