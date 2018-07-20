В Белинском районе разыскивают убийцу щенка хаски

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в январе собака по кличке Филипп Блиц Фрат пропала. Владелец искал питомца всю ночь и нашел у трассы с петлей на шее.

«Поскольку с точки зрения закона, убив собаку, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 000 рублей, возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Убийцу собаки пока не нашли. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».