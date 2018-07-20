20 июля 2018, 17:08Криминал

В Белинском районе разыскивают убийцу щенка хаски

В Белинском районе Пензенской области убили четырехмесячного щенка породы Сибирская хаски.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в январе собака по кличке Филипп Блиц Фрат пропала. Владелец искал питомца всю ночь и нашел у трассы с петлей на шее.

«Поскольку с точки зрения закона, убив собаку, преступник уничтожил чужое имущество стоимостью свыше 30 000 рублей, возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Убийцу собаки пока не нашли. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 67
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-3139757/
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ