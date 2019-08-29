В Белинском районе произошло смертельное ДТП

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29 августа 2019, 13:33Происшествия
В ночь на 29 августа на трассе в Белинском районе Пензенской области автомобиль сбил человека.
Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 23:45. Установлено, что на шестом километре дороги «Тамбов-Пенза» - «Поим-Башмаково-Земетчино» автомобиль Mercedes-Benz сбил пешехода. За рулем иномарки находился 44-летний мужчина.
От полученных травм человек скончался на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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