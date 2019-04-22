В Белинском районе произошел крупный пожар

В селе Сентяпино Белинского района вечером 21 апреля произошел крупный пожар. На ул. Нагорной сгорел деревянный дом.

По данным регионального ГУ МЧС, имеются пострадавшие. Сотрудники ведомства напоминают, что из-за сухой погоды любое неосторожное обращения с огнем может закончиться трагедией.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», - отметили представители управления.

По данным на 6 утра 24 апреля, зарегистрированы больше десятка пожаров и 49 случаев возгорания сухой травы, пишет ИА «Пенза-Пресс».