27 апреля 2017, 14:01Криминал В Белинском районе пожилого убийцу женщин вновь отправили за решетку 63-летнего жителя Белинского района Пензенской области осудили за убийство.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденный и потерпевшая выпивали в доме ее сожителя. Мужчине не понравилось то, что женщина сказала в его адрес. В ответ он схватил кухонный нож и ударил ее в шею. Женщина скончалась.

Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, ранее он попадал под суд за убийство своей сожительницы.

В этот раз ему назначили наказание в виде 11 лет и 11 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

С приговором осужденный не согласился и подал апелляцию в вышестоящий суд, но жалобу не удовлетворили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Приговор вступил в законную силу.

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