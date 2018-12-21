В Белинском районе после ДТП легковушка улетела в кювет

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21 декабря 2018, 14:36Происшествия
В Белинском районе Пензенской области столкнулись две отечественные легковушки.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 20 декабря в 21.10 на 159 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобили «ВАЗ-211440», водителем которого был 24-летний парень, и «ВАЗ-21154» под управлением 23-летнего водителя.
После удара первую машину занесло, и она слетела в кювет. В результате аварии пострадал водитель. Его с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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