В Белинском районе парня осудили за наркотическое угощение

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 26 марта трое парней возвращались домой в город Белинский из Пензы. У одного из них были наркотики. Перед выездом из Богословки он попросил остановить машину на обочине, чтобы употребить вещество.

Когда ребята остановились, он предложил им принять наркотики за компанию, они согласились. Так, по дороге до дома приятели останавливались еще несколько раз, чтобы употребить запрещенное вещество..

В результате сельчанину назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».