В Белинском районе отремонтируют ФОК и пересмотрят число коек в больнице

Как сообщает пресс-центр облправительства, главе региона жаловались на перебои в электроснабжении и работу ветеринаров, также просили помочь с ремонтом дороги и ФОКа.

Директор детско-юношеской спортивной школы на приеме сообщил, что в ФОКе «Чембар» из-за высокого стояния уровня грунтовых вод и отсутствия вентиляционных окон деревянный пол пришел в негодность. Это связано с ошибками, допущенными при строительстве здания. Выполнить капитальный ремонт за счет муниципального бюджета не представляется возможным. Губернатор принял решение о поддержке территории.

«Речь идет о детях, в первую очередь. Поэтому подготовьте документы для экспертизы, чтобы в 2019 году спланировать реконструкцию спортзала. Мы окажем помощь из областного бюджета в размере 50%», - отметил он.

Пенсионерка c улицы Румяной из села Тархово пожаловалась на серьезные перебои в электроснабжении.

«Я переговорю со специалистами. Мы наведем порядок на вашей линии и подстанции в течение короткого срока, чтобы в Тархово было безопасно», - заверил Иван Белозерцев.

Глава региона в ходе приема созвонился с руководством энергетической компании и договорился о начале работ на световых опорах.

Другой житель Белинского района собрал более 400 подписей против сокращения коек дневного стационара ГБУЗ «Белинская РБ». Замминистра здравоохранения Оксана Чижова уточнила, что работа учреждения была «приведена в соответствие с госзаданием».

«Внимательно проанализируем в срочном порядке эту проблему, чтобы люди не стояли в очереди на лечение. Предлагаю главному врачу белинской больницы включить Владимира Рыбакова в общественный совет, а я лично буду с ним на связи», - сказал губернатор.

Он поручил министрам финансов и здравоохранения региона подготовить предложения по структуре коечного фонда дневного стационара, пишет ИА «Пенза-Пресс».