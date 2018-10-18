В Белинском районе огонь уничтожил баню

По предварительным данным, 17 октября в 15.35 в селе Невешкино на улице Пионерская загорелась деревянная баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».