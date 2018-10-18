18 октября 2018, 12:04Происшествия

В Белинском районе огонь уничтожил баню

В Белинском районе Пензенской области произошел пожар.

По предварительным данным, 17 октября в 15.35 в селе Невешкино на улице Пионерская загорелась деревянная баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7584059/

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