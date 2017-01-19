В Белинском районе катающаяся с горки девочка попала под машину

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19 января 2017, 17:28Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП с участием ребенка.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 18 января в 16.20.
В селе Волчково на ул. Центральной возле дома №38 водитель «ВАЗ-21150» сбил пятилетнюю девочку, которая каталась с горки на тюбинге.
Девочку доставили в больницу. Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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