19 января 2017, 17:28Происшествия В Белинском районе катающаяся с горки девочка попала под машину В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП с участием ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 18 января в 16.20.

В селе Волчково на ул. Центральной возле дома №38 водитель «ВАЗ-21150» сбил пятилетнюю девочку, которая каталась с горки на тюбинге.

Девочку доставили в больницу. Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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