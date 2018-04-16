16 апреля 2018, 15:04Происшествия

В Белинском районе грузовик сбил лося

На территории Белинского района Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, около села Ширяево грузовой автомобиль сбил пересекавшую трассу самку лося. В результате животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

«В связи с инцидентом охотничье управление минлесхоза просит водителей обращать особое внимание на дорогу в темное время суток и сумерки, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Также следует соблюдать установленный на трассе скоростной режим», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D0%BA-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%B1%D1%8B%D0%BA-3177812/

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