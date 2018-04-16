В Белинском районе грузовик сбил лося

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, около села Ширяево грузовой автомобиль сбил пересекавшую трассу самку лося. В результате животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

«В связи с инцидентом охотничье управление минлесхоза просит водителей обращать особое внимание на дорогу в темное время суток и сумерки, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Также следует соблюдать установленный на трассе скоростной режим», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».