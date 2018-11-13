В Белинском районе большегруз сбил женщину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2018, 14:36Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошла авария.
По предварительным данным, 12 ноября в 10.35 на 145 километре дороги «Тамбов-Пенза» грузовик «МАЗ-MAN 543268», за рулем которого находился 36-летний водитель, сбил 31-летнюю женщину. Потерпевшую с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2018, 17:58«Сплин» представит пензенцам новый альбом «Встречная полоса»
13 ноября 2018, 17:39В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому
13 ноября 2018, 17:08В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма
13 ноября 2018, 16:38В Пензе снимут выпуск программы НТВ «Поедем, поедим»
13 ноября 2018, 16:07По просьбам пензенцев изменят схемы движения транспорта
13 ноября 2018, 15:37Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына
13 ноября 2018, 15:06В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров
13 ноября 2018, 14:36В Белинском районе большегруз сбил женщину