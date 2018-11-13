В Белинском районе большегруз сбил женщину

По предварительным данным, 12 ноября в 10.35 на 145 километре дороги «Тамбов-Пенза» грузовик «МАЗ-MAN 543268», за рулем которого находился 36-летний водитель, сбил 31-летнюю женщину. Потерпевшую с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».