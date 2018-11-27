В Белинском районе автоледи врезалась в препятствие

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27 ноября 2018, 15:37Происшествия
В Белинском районе Пензенской области на трассе произошла авария.
По предварительным данным, на 181 километре дороги «Тамбов-Пенза» 26 ноября в 9.50 автомобиль «ВАЗ-21123», за рулем которого находилась 23-летняя девушка, съехал в кювет и врезался в препятствие.
Как сообщили в пресс-службе, в результате ДТП автоледи с травмами доставили в больницу, а ее пассажира – 44-летнюю женщину отпустили после осмотра медиков.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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