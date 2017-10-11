11 октября 2017, 15:06Общество В Белинском мошенник придумал хитрую схему заработка 55-летнего жителя города Белинского Пензенской области признали виновным в мошенничестве.

По информации прокуратуры региона, мужчина предложил генеральному директору зарегистрированного в Московской области ООО сотрудничать в сфере оказания услуг по проверке противопожарной безопасности объектов. Мужчине выдали доверенность на представление интересов организации.

Он зарегистрировал в Белинском районе свою организацию с аналогичным названием для оказания услуг в данной сфере.

Житель Белинска предлагал клиентам услуги от лица имеющей необходимые разрешительные документы московской организации, но акт готовности выдавал от имени своего ООО с таким же названием, не имеющего соответствующей лицензии. Стоимость услуг составляла 1300 рублей. Перечисляли их на счет организации мужчины.

Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки. Было доказано девять эпизодов мошеннической деятельности. Полученная сумма составила 11 тысяч 700 рублей. Ущерб был возмещен им в полном объеме.

Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 89

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: