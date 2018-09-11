В Белинском иномарка врезалась в несколько машин и пешехода

10 сентября в 13.20 в городе Белинском напротив дома №10 по улице Ленина автомобиль Renault Laguna врезался в Renault Logan и «ВАЗ-211440», а затем сбил 51-летнюю женщину. За рулем находился 66-летний водитель.

В результате аварии травмы получила только пешеход. Женщину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».