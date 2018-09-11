В Белинском иномарка врезалась в несколько машин и пешехода

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11 сентября 2018, 16:38Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошло массовое ДТП.
10 сентября в 13.20 в городе Белинском напротив дома №10 по улице Ленина автомобиль Renault Laguna врезался в Renault Logan и «ВАЗ-211440», а затем сбил 51-летнюю женщину. За рулем находился 66-летний водитель.
В результате аварии травмы получила только пешеход. Женщину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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