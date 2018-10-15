В Беларуси нашли останки пензенца, погибшего при обороне Могилева

В Республике Беларусь во время поисковых работ в начале октября обнаружили останки двух красноармейцев, погибших при обороне Могилева в июле 1941 года. Одним из них оказался уроженец Пензенской области, рядовой Степан Бардычев, по сей день числившийся пропавшим без вести.

Местность исследовали бойцы 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны вместе с могилевскими поисковиками.

Один из найденных медальонов идеально сохранился, и сразу удалось установить личность погибшего. Им оказался украинец Иван Рубан. Второй медальон находился в плохом состоянии, его не стали открывать и направили на экспертизу.

15 октября руководитель поискового объединения «Батьковщина» Александр Дударенок смог его прочесть, и выяснилось, что второй погибший – уроженец Даниловского района Пензенской области, рядовой Степан Егорович Бардычев. Он родился в 1918 году, был призван в армию 28 мая 1941 года, а погиб, предположительно, с 10 по 13 июля того же года при обороне дальних подступов к Могилеву.

В настоящее время поисковики решают, что делать с останками бойцов, и ищут родственников погибших, пишет ИА «Пенза-Пресс».