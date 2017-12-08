08 декабря 2017, 17:36Криминал В Бековском районе женщина за поиски пьяного мужа получила штраф В Бековском районе Пензенской области за незаконное проникновение в дом осудили 60-летнюю женщину.

По данным следствия, в сентябре подсудимой позвонила подруга и рассказала, что ее муж со спиртным и продуктами куда-то ушел. Женщина решила его найти. Она предположила, что он может находиться в одном из домов. Женщина направилась именно туда.

Подсудимая попыталась войти в дом, но дверь оказалась заперта. Хозяйка жилища, увидев рвущуюся к ней односельчанку, крикнула, чтобы та уходила, она сказала, что в доме ее мужа нет. Это только укрепило уверенность женщины в своей правоте.

Она выломала входную дверь, тщательно осмотрела все комнаты в поисках спрятавшегося супруга. В итоге, не найдя мужа, подсудимая покинула чужой дом, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вину женщина признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф – 5000 рублей.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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