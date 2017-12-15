15 декабря 2017, 15:32Происшествия В Бековском районе в пожаре пострадал ребенок В Бековском районе Пензенской области утром 15 декабря произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Вертуновка Бековского района в 10.40 вспыхнул дом. В результате сгорели три комнаты и вся мебель. В огне пострадал ребенок, о его состоянии пока не сообщается.

Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь десяти сотрудников МЧС и трех единиц спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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