В Бековском районе в пожаре пострадал ребенок

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15 декабря 2017, 15:32Происшествия
В Бековском районе Пензенской области утром 15 декабря произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Вертуновка Бековского района в 10.40 вспыхнул дом. В результате сгорели три комнаты и вся мебель. В огне пострадал ребенок, о его состоянии пока не сообщается.
Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь десяти сотрудников МЧС и трех единиц спецтехники.
Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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