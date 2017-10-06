В Бековском районе столкнулись две иномарки

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06 октября 2017, 17:59Происшествия
В Бековском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 октября в 20.00 на автодороге «Беково - Вертунова» столкнулись Mazda и Audi. В результате аварии пострадал один человек.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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