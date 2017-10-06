06 октября 2017, 17:59Происшествия В Бековском районе столкнулись две иномарки В Бековском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 октября в 20.00 на автодороге «Беково - Вертунова» столкнулись Mazda и Audi. В результате аварии пострадал один человек.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 112

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5929037/

Новости по теме: