В Бековском районе прошли соревнования по мотокроссу

В Бековском районе Пензенской области больше сотни спортсменов стали участниками сразу трех соревнований по мотокроссу. На трассе поселка Сахарный завод состоялись региональное первенство, первый этап чемпионата Приволжского федерального округа и первый отборочный тур кубка России.

Вместе со спортсменами на соревнования по мотокроссу в Бековский район приехали механики, которые помогали экстремалам перебортовать резину, подкрутить гайки, поменять детали. Максим Чекуров оказывал техническую помощь своему маленькому сыну, следил за состоянием железного коня, чтобы мальчик смог преодолеть трассу без поломок.

«Готовимся постоянно, не только дома, сборы, выезды в другие страны. Недавно вернулись из Латвии», - сказал Максим Чекуров.

Среди участников соревнований есть и те, кто за призовые места борется не в первый раз. Тимур Муратов - девятикратный чемпион России по мотокроссу. Для него этот заезд станет первым в сезоне 2018 и одним из самых сложных за всю спортивную карьеру. Признается, что трасса поселка Сахарный завод одна из самых длинных - почти две тысячи метров. А еще, как говорят спортсмены, «неудобная» - песчаное покрытие выбивает из-под спортсменов мотоциклы.

«Нужно профессионально подходить к этому делу и жить этим. Ну и, в первую очередь, должна быть физическая подготовка очень хорошая, ходить в спортзал, бассейн, пробежки, велосипед», - рассказал он.

Участниками соревнований по мотокроссу стали представители 17 регионов. Перед началом заездов к ним со сцены обратился глава региона.

«Мы рады всех вас видеть. Желаю вам хороших соревнований, чтобы никто никогда не получал травмы, и достигали результатов, к которым вы стремитесь», - сказал Иван Белозерцев.

В соревнованиях приняли участие мотоциклисты с пяти лет и старше. Причем судили самых юных по той же системе, что и старших. За некорректную езду или кроссинг на трассе спортсменов штрафовали.

«Едут все в разные заезды. Класс «50» - семь минут плюс два круга, класс «65» - 12 минут плюс два круга, «85» - 20 минут плюс два круга, у юношей и юниоров - совместный заезд, но раздельный зачет, они едут 25 минут плюс два. Лидер выбирается в процессе гонки, кто первым пересечет линию после контрольного времени и прохождения двух кругов», - рассказал главный судья соревнований Эдуард Иванов.

Сильнейшие спортсмены прошли во второй этап кубка России по мотокроссу и стали претендентами на места в составе сборной страны. Расслабляться мотоциклистам рано. Впереди их ждут новые отборочные этапы.

Кубок России продолжится в Астраханской области 18 мая (0+).