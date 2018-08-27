В Бековском районе произошло смертельное ДТП

В Бековском районе Пензенской области авария унесла жизнь человека.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области, в два часа ночи 25 августа на 84 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково» автомобиль «Лада Приора» съехала в кювет. Затем машина врезалась в дерево.

За рулем легковушки был 23-летний водитель, от полученных травм молодой человек погиб на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».