В Бековском районе произошло смертельное ДТП

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27 августа 2018, 14:03Происшествия
В Бековском районе Пензенской области авария унесла жизнь человека.
По данным пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области, в два часа ночи 25 августа на 84 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково» автомобиль «Лада Приора» съехала в кювет. Затем машина врезалась в дерево.
За рулем легковушки был 23-летний водитель, от полученных травм молодой человек погиб на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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