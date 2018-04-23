В Бековском районе приятели попали под статью за кражу радиаторов

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23 апреля 2018, 12:34Криминал
Двух жителей Бековского района Пензенской области осудили за кражу из дома.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 6 декабря мужчина отправился в гости к своему приятелю. Друзья выпивали, затем они придумали способ подзаработать. Сельчане решили украсть из квартиры, в которой никто не живет, радиаторы, продать их, а деньги поделить поровну.
Мужчины разбили окно, залезли в квартиру и срезали батареи. Украденное они спрятали в посадках и продолжили выпивать. Однако разбитое стекло привлекло внимание соседей, которые обратились в полицию. Вину приятели признали.
В результате одному из мужчин назначили два года лишения свободы, а другому – полтора года.
«Суд постановил наказание для осужденных считать условным с испытательным сроком 2 года», - добавили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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