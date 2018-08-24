В Бековском районе приступили к ремонту социально значимых объектов

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24 августа 2018, 19:06Общество
В Бековском районе Пензенской области начались работы по ремонту и восстановлению социально значимых объектов. В список попали дом культуры, сельские школы и водопроводные системы сразу нескольких населенных пунктов. Работы ведутся на принципах софинансирования. Большая часть средств поступила из регионального бюджета, остальное - деньги муниципалитетов.
Ремонт межпоселенческого библиотечно-культурного центра, который в 2019 году отметит полувековой юбилей, завершится к середине сентября. В здании ДК отремонтируют холл первого и второго этажей, а также заменят фасад и витражи. В 2019-м должен появиться киноконцертный зал на 500 мест. Стоимость работ оценивается в три с половиной миллиона рублей. 90% этой суммы были выделены из областного бюджета, оставшаяся часть - деньги муниципалитета. Это стало возможным благодаря губернаторской программе.
«Нам стало проще, когда увеличили долю софинансирования области. Не всегда бывает просто найти свободные средства в бюджетах муниципальных образований, да и включиться в этот процесс нелегко. По губернаторской программе ремонта образовательных учреждений восстанавливаются пищеблок и спортзал школы №1, делаем скатную кровлю во второй, семь с лишним миллионов рублей на это тратим», - рассказал глава администрация Бековского района Олег Рачков.
Улучшить ситуацию с водоснабжением в проблемных селах Бековского района пытаются с помощью программы «Чистая вода». В ее рамках в 2018 году были отремонтированы водонапорные башни в населенных пунктах Затолокино, Мошки и Беково. 70% средств поступило из регионального бюджета, 30% - от муниципалитета.
«Общая сумма - 760 тысяч рублей. Новая башня запитана с большей частью населенного пункта, поэтому при любых аварийных ситуациях можно переключиться и обеспечить водоснабжением население поселка», - сказал глава администрации районного поселка Беково Сергей Чуланов.
В рамках программы «Чистая вода» в 2018-м также будет заменен участок водопровода в селе Вертуновка.
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