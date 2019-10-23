В Бековском районе пожар уничтожил квартиру

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23 октября 2019, 12:47Происшествия
Вечером 22 октября в Бековском районе Пензенской области вспыхнул пожар.
Сообщение о возгорании в поселке Сахзавод на улице МТФ поступило на пульт дежурного в 21:35.
«В трехквартирном пеноблочном доме площадью 96 кв. метров выгорела нежилая квартира – 40 кв. метров», - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Огонь тушили семь сотрудников ведомства с помощью трех спецмашин. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
По факту пожара проводится проверка, специалисты выясняют причины случившегося.
МЧС напоминает жителям региона, что основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, в том числе – при курении, поэтому следует быть предельно аккуратными. Также нельзя использовать неисправные электроприборы и следить за проводкой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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