07 декабря 2017, 19:32Общество Житель Бековского района добивается в суде увеличения компенсации 5500 рублей ежемесячно - такое пособие фонд социального страхования назначил Сергею Косолапову из Бековского района Пензенской области. Мужчина получил травму позвоночника на производстве и навсегда потерял возможность ходить. Размер пособия инвалид вместе с семьей пытается оспорить в суде и получить справедливую, на его взгляд, компенсацию.

Впрочем, доказать несоразмерность навсегда потерянного здоровья и суммы ежемесячного пособия ниже прожиточного минимума оказалось не так просто. Суд Бековского района встал на сторону фонда социального страхования (ФСС). Теперь мужчина ищет правды в областном суде.

То, что житель Бековского района Сергей Косолапов на 100% потерял трудоспособность, удалось доказать только в 2015 году, хотя травму позвоночника получил 30-ю годами ранее, на производстве.

«Фонд социального страхования начал платить мне ежемесячно 5490 рублей, я считаю, что эта сумма не является адекватной и поэтому мы подали в суд, чтобы нам выплачивали фактически утерянный заработок - это сумма в три раза больше», - рассказал Сергей Косолапов.

Сейчас ежемесячно инвалид получает около 5500 рублей - это ниже прожиточного минимума в Пензенской области. Размер выплаты установили как среднемесячную от зарплаты, которую Сергей Николаевич получал в 1988 году. Этого, якобы, требует федеральный закон о социальном страховании.

О том, что прожить на эти деньги не реально, он пытался доказать в бековском районном суде. Инвалид настаивал на связи пособия с величиной прожиточного минимума, стоимостью жизни в XXI веке, на конституционном праве на безопасный труд и праве, прописанном в трудовом кодексе на возмещение вреда, причиненного на производстве. Но тогда закон встал на сторону фонда социального страхования.

Областной суд - более высокая инстанция и вторая попытка. Представитель фонда перед судебным заседанием отказалась от комментариев. В самом ФСС сослались на неоднозначность ситуации. Часть справок мужчине пришлось брать в самарском отделении.

Уже известно, что это не последнее заседание по делу Сергея Косолапова. Очередное назначено на 19 декабря. Юристам необходимо уточнить содержимое документов из архивов в Бековском районе.

Он сумел сохранить свое счастье. Сейчас у Сергея Косолапова есть семья и подрастает внук. А вот удастся ли добиться улучшения материального положения, пока остается вопросом.

Общество

просмотров 155

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: