В Бековском районе планируют собрать хороший урожай сахарной свеклы

В Бековском районе Пензенской области готовятся к уборке сахарной свеклы. Несмотря на капризы погоды, как и в предыдущие годы, здесь надеются собрать хороший урожай. По словам свекловодов, урожайность должна быть не менее пятисот центнеров с гектара.

Николай Иванов знает о выращивании свеклы если не все, то очень многое. Вот уже 17 лет он руководит одним из сельхозпредприятий Бековского района, на котором в настоящее время трудятся более 500 человек. Основная специализация агрофирмы - сахарная свекла. Общая площадь пашни - более 20 тысяч гектаров. Однако под свеклу отдано пять тысяч. Это необходимо для соблюдения четырехпольного севооборота. В прошлом и позапрошлом годах здесь удавалось собрать по 250 тысяч тонн урожая. В 2018-м прогноз также благоприятный.

«Прошлые годы были очень хорошими и благоприятными, достигали 500 центнеров с гектара. Надеемся, если дожди в ближайшие две-три недели пройдут, что сможем достичь таких же результатов. На сегодня по динамике роста средний весь корня - 350-370 граммов. С таким же весом и ботва, то есть потенциал для увеличения урожайности есть», - рассказал генеральный директор сельхозпредприятия в Бековском районе Николай Иванов.

Чтобы получать хороший урожай сахарной свеклы каждый год, Николай Федорович вместе с поставщиками семян определили экспериментальную делянку для более чем полусотни видов гибридов этой культуры. То есть в течение сезона они определяют по урожайности, какие сорта более устойчивы к нашим почвенно-погодным условиям.