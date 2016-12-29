В Бековском районе машина упала с моста

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29 декабря 2016, 09:31Происшествия
Ночью 29 декабря в селе Волынщино Бековского района Пензенской области машина упала с моста.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, авария произошла в 2.36, с моста съехал «Рено Меган».
В результате ДТП пострадали несколько человек.
По данному факту проводится проверка.
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