29 декабря 2016, 09:31Происшествия В Бековском районе машина упала с моста Ночью 29 декабря в селе Волынщино Бековского района Пензенской области машина упала с моста.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, авария произошла в 2.36, с моста съехал «Рено Меган».

В результате ДТП пострадали несколько человек.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4652083/