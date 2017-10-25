В Бековском районе двое жителей незаконно охотились на кабана

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25 октября 2017, 17:59Общество
На территории Бековского района Пензенской области незаконно вели охоту на кабана. Им грозит штраф до 4000 рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, в ходе рейда по охране животных было выявлено два нарушения охотничьего законодательства.
В Бековском районе двое местных жителей незаконно охотились на кабана. У них изъяли труп животного, его отправили на исследование для определения пола и возраста.
Нарушителям грозит штраф до 4000 рублей, также им придется возместить нанесенный ущерб. Также в ведомстве напомнили о том, что за охоту на кабана без разрешения предусматривается штраф от 45 до 75 тысяч рублей, в зависимости от места добычи и пола животного, а также лишения правы охотиться на срок до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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25 октября 2017, 17:59В Бековском районе двое жителей незаконно охотились на кабана