25 октября 2017, 17:59Общество В Бековском районе двое жителей незаконно охотились на кабана На территории Бековского района Пензенской области незаконно вели охоту на кабана. Им грозит штраф до 4000 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, в ходе рейда по охране животных было выявлено два нарушения охотничьего законодательства.

В Бековском районе двое местных жителей незаконно охотились на кабана. У них изъяли труп животного, его отправили на исследование для определения пола и возраста.

Нарушителям грозит штраф до 4000 рублей, также им придется возместить нанесенный ущерб. Также в ведомстве напомнили о том, что за охоту на кабана без разрешения предусматривается штраф от 45 до 75 тысяч рублей, в зависимости от места добычи и пола животного, а также лишения правы охотиться на срок до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://uprles.pnzreg.ru/news/2017/07/26/15140474

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