В бековской школе к 1 сентября обновят коридоры и системы водоснабжения

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07 августа 2019, 19:38Образование
Школа №2 рабочего поселка Беково Пензенской области встретит День знаний в обновленном виде. Там идет ремонт коридоров и системы водоснабжения. Средства, а это порядка шести с половиной миллионов рублей, удалось получить из областной программы «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг».
Вместо учеников в коридорах школы №2 рабочего поселка Беково пока можно встретить только строителей. Им некогда расслабляться, ведь все работы необходимо завершить до 1 сентября. В школе меняют трубы системы водоснабжения, приводят в порядок коридоры.
Школа №2 рабочего поселка Беково была построена в середине 90-х, поэтому ремонт был действительно необходим. Учебное заведение включили в программу развития территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области. Общая стоимость проекта составила порядка шести с половиной миллионов рублей.
«В 2018 году была произведена реконструкция кровли, сделана новая скатная крыша. Была необходимость, так как старая пришла в негодность, в классах и коридорах были достаточно большие протечки. Теперь школа нуждается в капремонте», - рассказала директор школы №2 Евгения Вадюнина.
В школе уверены, что все работы завершатся вовремя. Там уже строят планы на 2020 год и благодаря региональной программе рассчитывают следующим летом отремонтировать спортивный зал. Кроме того, за счет муниципального бюджета обновятся и школьные классы.
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