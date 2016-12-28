В Беково женщина обвинила друга дочери в несуществующем преступлении

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28 декабря 2016, 15:36Криминал
В поселке Беково Пензенской области 50-летняя женщина подозревается в заведомо ложном доносе.
По данным следствия, к полицейским с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в ее дом незаконно проникли. Она обвинила в этом приятеля дочери.
«В ходе проведения проверочных мероприятий причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась. Впоследствии женщина призналась, что мужчина действительно не совершал противоправных действий», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Все причины инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.
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