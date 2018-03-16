В Беково сливали бытовые отходы в неположенном месте

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16 марта 2018, 15:04Общество
В Бековском районе Пензенской области выявили нарушение природоохранного законодательства.
Во время проведения рейдового осмотра в 50 метрах севернее районного полигона твердых бытовых отходов сотрудники минлесхоза выявили нарушение требования природоохранного законодательства. Житель Беково сливал жидкие отходы на почву из ассенизаторской машины, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
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