В Беково сливали бытовые отходы в неположенном месте

Во время проведения рейдового осмотра в 50 метрах севернее районного полигона твердых бытовых отходов сотрудники минлесхоза выявили нарушение требования природоохранного законодательства. Житель Беково сливал жидкие отходы на почву из ассенизаторской машины, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

На мужчину завели административное дело. Ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».