В Башмаковском районе в пожаре пострадала женщина

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29 декабря 2017, 13:36Происшествия
В Башмаковском районе Пензенской области в ночь на 29 декабря произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Митрофаново Башмаковского района в 00.28 вспыхнул дом. В результате выгорела кровля и все помещение внутри. В огне пострадала 53-летняя женщина, ее доставили в больницу, о ее состоянии пока не сообщается.
Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь пяти сотрудников МЧС и двух единиц спецтехники.
Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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