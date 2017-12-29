29 декабря 2017, 13:36Происшествия В Башмаковском районе в пожаре пострадала женщина В Башмаковском районе Пензенской области в ночь на 29 декабря произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Митрофаново Башмаковского района в 00.28 вспыхнул дом. В результате выгорела кровля и все помещение внутри. В огне пострадала 53-летняя женщина, ее доставили в больницу, о ее состоянии пока не сообщается.

Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь пяти сотрудников МЧС и двух единиц спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6292003/

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