В Башмаковском районе упразднят три сельсовета

В Пензенской области публичное обсуждение проходит законопроект, который упраздняет три сельсовета в Башмаковском районе.

Согласно проекту документа, Алексеевский сельсовета станет составной частью Починковского, Соседский – Соломинского, Знаменский – Сосновского.

Отмечается, что это делается с учетом мнения местных жителей. Принятие закона не повлечет расходов из бюджета Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».