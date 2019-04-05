05 апреля 2019, 16:07Общество

В Башмаковском районе упразднят три сельсовета

В Пензенской области публичное обсуждение проходит законопроект, который упраздняет три сельсовета в Башмаковском районе.

Согласно проекту документа, Алексеевский сельсовета станет составной частью Починковского, Соседский – Соломинского, Знаменский – Сосновского.

Отмечается, что это делается с учетом мнения местных жителей. Принятие закона не повлечет расходов из бюджета Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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