В Башмаковском районе сгорел дом

Рано утром 26 сентября в Башмаковском районе Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании в селе Луч поступило на пульт дежурного в 4.44. На улице Совхозной вспыхнул щитовой дом, огонь полностью уничтожил строение. О пострадавших ничего неизвестно.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».