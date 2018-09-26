26 сентября 2018, 09:32Происшествия

В Башмаковском районе сгорел дом

Рано утром 26 сентября в Башмаковском районе Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании в селе Луч поступило на пульт дежурного в 4.44. На улице Совхозной вспыхнул щитовой дом, огонь полностью уничтожил строение. О пострадавших ничего неизвестно.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 48
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7489101/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ