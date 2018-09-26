В Башмаковском районе сгорел дом

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26 сентября 2018, 09:32Происшествия
Рано утром 26 сентября в Башмаковском районе Пензенской области произошел пожар.
Сообщение о возгорании в селе Луч поступило на пульт дежурного в 4.44. На улице Совхозной вспыхнул щитовой дом, огонь полностью уничтожил строение. О пострадавших ничего неизвестно.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили четыре человека с помощью двух спецмашин.
Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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