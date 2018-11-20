В Башмаковском районе открыли обновленный дом культуры

Таланты Башмаковского района теперь выступают на обновленной сцене. Местный дом культуры отремонтировали по областной программе и федеральному проекту «Культура малой Родины». Качество работ, которые продолжались два года, оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Здание приводили в порядок в два этапа в течение нескольких месяцев. В 2017 году полностью заменили электропроводку, установили пластиковые окна и двери, покрасили стены и потолки. В 2018-м проведена колоссальная работа по оснащению зрительного зала на 300 мест.

«Наполняемость зала - 120%. Люди стоят в проходах, хоть и нельзя, но не выгоняем, потому что всем нравится, а с новым светом концерт проходит совсем иначе», - сказала директор башмаковского районного дома культуры Ирина Валыгина.

В рамках реализации областной программы, которую инициировал губернатор, и федерального проекта «Культура малой Родины» на ремонт учреждения было выделено порядка пяти миллионов рублей. В 2018 году в конкурсе участвовали 15 муниципалитетов, и их количество увеличивается.

«В 2019 году увеличится федеральная сумма, это даст возможность участвовать в программе еще большему количеству учреждений культуры. Конечно, за эти шесть лет - это очень хорошее подспорье, благодаря которому можно закупить оборудование, кресла и оборудовать сцену», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В обновленном здании созданы все условия для занятий хореографией, вокалом, инструментальным, театральным и декоративно-прикладным творчеством. При ДК занимаются 25 объединений по всем этим направлениям.