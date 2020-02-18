В Башмаковском районе опрокинулась легковушка

По предварительным данным, 18 февраля в 12:20 на восьмом километре дороги «Поим-Башмаково-Земетчино-Ивановка» ВАЗ-21214, за рулем которого находился 77-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель. Пенсионер получил травмы, его госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».