В Башмаковском районе опрокинулась легковушка

19 февраля 2020, 10:02Происшествия
В Башмаковском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 18 февраля в 12:20 на восьмом километре дороги «Поим-Башмаково-Земетчино-Ивановка» ВАЗ-21214, за рулем которого находился 77-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пострадал водитель. Пенсионер получил травмы, его госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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